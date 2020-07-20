Сафари по-белорусски. Какой необычный тур предлагает Беловежская пуща?

Новости Беларуси. Беловежские зубры – исконные обитатели пущи, рассказали в проекте «Сделано».

Сегодня местная популяция «символа страны» – самая большая в Европе. Сохранить и восстановить численность поголовья, полностью истреблённого во время Первой мировой войны, стоило немалых трудов. Сейчас здесь, словно в капсуле времени, животным ничего не угрожает.

Для зубров пуща стала оазисом, сохраненным в нетронутом виде. Для туристов – источником непередаваемых эмоций.