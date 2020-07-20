Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе

Новости Беларуси. Любое путешествие начинается с дороги. Ещё лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам, рассказали в проекте «Сделано».

Сейчас в этой нише высокая конкуренция. Креатив, качество и услуги в комплексе – примеров, как угодить автотуристу, немало.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Были определены узловые точки, построены объекты. На сегодняшний день европейские стандарты у нас соблюдаются. Мы видим прекрасную дорогу, ухоженные поля и объекты придорожного сервиса. У нас уже появилось более 60 стоянок для караванеров.

«Папин драник». Отведав его однажды, сюда непременно захочется вернуться. И дело не только в щедрой порции главного белорусского блюда. Чтобы так готовить, нужен не только фирменный секрет, но и призвание.

Людмила Горчакова:

Действительно какой-то глаз-алмаз. У него получается сделать всё идеально ровно, правильно.

Никакой калькуляции и тем более полуфабрикатов – готовят исключительно на глаз. Расход картошки на год – тонна.

Почему драник папин? Шефит на кухне папа, мама и дети тоже в семейном деле. Людмила Горчакова:

Это было забавно первое время, а потом стало тяжело. Тяжело, но оно того стоит. Мы гордимся собой.

Удивительно, Константин отнюдь не повар, а водитель-международник. Вместе с женой ещё 20 лет назад стал первопроходцем в белорусском придорожном сервисе. Всё потому что сам исколесил пол-Европы и видел, чего не хватает на наших трассах.

Людмила Горчакова:

Люди захотели больше путешествовать, больше смотреть, у нас тут рядышком Коссовский замок. Поэтому после него всегда к нам заезжают. У нас такая отправная точка – Коссовский замок и сразу к нам.

Тепло и радушие гостеприимной семьи Горчаковых полюбилось землякам. Здесь всё, как дома.

Уютная точка на М1 уже не просто кафе. В прошлом году семья получила статус усадьбы и новые возможности для отдыха путешественников. Это место белорусы с удовольствием вписывают в свои туристические маршруты и советуют друзьям.