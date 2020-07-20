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Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе

20 июля 2020 15:47
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Новости Беларуси. Любое путешествие начинается с дороги. Ещё лет 15 назад объекты придорожного сервиса можно было пересчитать по пальцам, рассказали в проекте «Сделано». 

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-1

Сейчас в этой нише высокая конкуренция. Креатив, качество и услуги в комплексе – примеров, как угодить автотуристу, немало.  

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-4

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Были определены узловые точки, построены объекты. На сегодняшний день европейские стандарты у нас соблюдаются. Мы видим прекрасную дорогу, ухоженные поля и объекты придорожного сервиса. У нас уже появилось более 60 стоянок для караванеров.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-7

«Папин драник». Отведав его однажды, сюда непременно захочется вернуться. И дело не только в щедрой порции главного белорусского блюда. Чтобы так готовить, нужен не только фирменный секрет, но и призвание.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-10

Людмила Горчакова:
Действительно какой-то глаз-алмаз. У него получается сделать всё идеально ровно, правильно.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-13

Никакой калькуляции и тем более полуфабрикатов – готовят исключительно на глаз. Расход картошки на год – тонна.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-16

Почему драник папин? Шефит на кухне папа, мама и дети тоже в семейном деле.

Людмила Горчакова:
Это было забавно первое время, а потом стало тяжело. Тяжело, но оно того стоит. Мы гордимся собой.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-19

Удивительно, Константин отнюдь не повар, а водитель-международник. Вместе с женой ещё 20 лет назад стал первопроходцем в белорусском придорожном сервисе. Всё потому что сам исколесил пол-Европы и видел, чего не хватает на наших трассах.  

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-22

Людмила Горчакова:
Люди захотели больше путешествовать, больше смотреть, у нас тут рядышком Коссовский замок. Поэтому после него всегда к нам заезжают. У нас такая отправная точка Коссовский замок и сразу к нам.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-25

Тепло и радушие гостеприимной семьи Горчаковых полюбилось землякам. Здесь всё, как дома. 

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-28

Уютная точка на М1 уже не просто кафе. В прошлом году семья получила статус усадьбы и новые возможности для отдыха путешественников. Это место белорусы с удовольствием вписывают в свои туристические маршруты и советуют друзьям.

Едут за «Папиным драником». Водитель-международник готовит фирменное блюдо в семейной усадьбе-31

Так любовь к своему делу и родному краю способна вдохновить колесить по собственной стране, зная, что даже в дороге можно рассчитывать на наше, белорусское, гостеприимство.

# Туризм # общество # Михаил Портной # Фотофакт

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