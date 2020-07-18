«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу

Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Мядельский район. В деревне Зелёнки понравится любителям животных. Здесь вам и куры, любящие преследовать людей. И дружелюбные овцы со свиньями. И десятки сторожевых котиков. Но во главе всего этого животного царства – аристократичные лошади. Именно из-за любви к ним Юрий и Ирина Вайтехович променяли жизнь в столице на деревню.

Сейчас в личном хозяйстве – 6 лошадок. Все появились в семье при разных обстоятельствах. И у каждой – собственный характер.

Юрий Вайтехович, владелец частной конюшни:

Эта ниша здесь практически не занята. Агроусадеб много, жилье сдают все, с лошадьми работают единицы. С моей точки зрения, размер дома, вообще, не имеет значения. Необходимо создать условия для ночлега, комфортно помыться и какая-то кухня. Людей нужно занимать: они приехали – общение с лошадьми, мастер-класс по седловке, прокат велосипедов, возможно, квадроциклов, какие-то пешие экскурсии.

Идеей создать агроусадьбу загорелись не так давно – и начали планировать обустройство гостевого домика. Сейчас в самом разгаре разработка проекта.

Юрий Вайтехович:

Та идея отдыха, что можно просто приехать, разлечься в шезлонге, сходить вечером в баню, она уже ушла. Люди изменились. Я бы хотел сделать не баню, а хаммам. Этого ни у кого нет.

Территория в 7 гектаров позволяет обеспечить любимым питомцам активный образ жизни. И устраивать конные прогулки для всех желающих. Организовывают даже походы на лошадях на несколько дней. Так, преодолевают маршруты до 40 километров.

Конный спорт – удовольствие не из дешевых. И родителям деревенских детишек он часто не по карману. Поэтому Ирина и Юрий открыли для местных ребят бесплатную школу верховой езды.