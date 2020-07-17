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Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями

17 июля 2020 11:49
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Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Мядельский район. В крупнейшем курортном регионе более ста агроусадеб. Больше только в Минском районе. Забронировать домик на ближайшие выходные – ой как не просто! Тем более, когда многие решили воспользоваться возможностью работать дистанционно и сняли для этого агроусадьбу на неопределенный срок. Спрос не только вблизи столицы, но и в ста километрах от нее. Особенно там, где много озер и бескрайний сосновый лес. Основная масса туристов здесь – это наши северные и западные соседи.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-1

Деревня Узла не находится на побережье Нарочи. Но зато здесь есть своя достопримечательность – река Узлянка. Этим и решил воспользоваться предприниматель из Молодечно. 

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-4

Андрей Гладкий, владелец агроусадьбы:
Все получилось случайно. Я занимался грузоперевозками. Я много сам катался по Беларуси, и случайно оказался в этой деревне. Одна местная бабушка привела меня к водопаду, мельнице. Это место запало в душу, я приложил усилия и стал обладателем этого на тот момент заброшенного дома и участка. Начиналось, как дача для себя. На стройке я увидел – сколько плавает людей на байдарках. До этого сам никогда не плавал на байдарках. Я познакомился с байдарочными клубами – все коллеги, конкуренты – открытые люди, они очень доброжелательные. И они сами натолкнули меня на мысль сделать такой байдарочный пункт, потому что у нас очень удачное место.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-7

На территории агроусадьбы – уютный деревянный домик для гостей, хозяйская усадьба, баня, беседка, небольшой водоем с мостиком, детская площадка… Но не за этим в Узлу приезжают гости. А ради уникального 11-километрового водного маршрута. Его запросто можно преодолеть всей семьей. А то и со всеми родственниками, даже самыми дальними – байдарок хватит на всех! К слову, о семье. Стоило бизнесу Андрея начать расширяться, как к делу пришлось подключить сына.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-10

Конечно, агроусадьба – это, в первую очередь, бизнес. Но есть предприниматели, которые гонятся не только за прибылью, а стараются преобразить и территорию за пределами своего забора. Так Андрей выкупил заброшенный клочок земли на пути от агроусадьбы к реке и начал строить там каменную стоянку для байдарок и другого инвентаря.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-13

Хотел приобрести и разрушающуюся водяную мельницу XVII века, чтобы сделать там йога-кемпинг. Но планы реализовать не удалось. Поэтому пока что лучше приступим к прослушиванию правил безопасности – и в путь!

К сплаву на байдарках стоит готовиться заранее. И не только морально. Одежда должна быть пляжная – шорты или спортивные штаны, майка, бандана. А сверху – необходимая экипировка.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-16

Пейзажи на Узлянке впечатляют. Пенящийся водопад, зеленые берега, много ярких бабочек и стрекоз. Но это все – лирика. Все самое интересное начинается во время посадки в лодку. Никакая специальная подготовка для того, чтобы отправиться в байдарочный поход, не нужна. Достаточно элементарного инструктажа. Опытный напарник, конечно, тоже не помешает.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-19

Хотя волноваться за безопасность не стоит. Байдарка – устойчивая. Если грести синхронно и не вставать на ноги, она точно не перевернется. 

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-22

Река виляет, но от этого только интереснее – заодно учишься маневрировать. И с этим стоит быть повнимательнее. Не получилось войти в поворот – можно и ветками пощечину получить. 

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-25

Подготовленным байдарочникам предлагают на стандартном маршруте не останавливаться. Максимум можно проплыть 67 километров. Это займет до трех дней – с ночевками в палатке.

В теплую погоду на берегу Узлянки многолюдно. Не успеешь эмоциями поделиться, как твою байдарку уже занимают следующие любители экстрима. После нас испытать водную стихию приехала семья Овчаренко во главе с опытным капитаном – мамой Леной.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-28

Елена Овчаренко:
В этом году мы решили сплавиться всей нашей семьей, потому что малышка подросла и она может участвовать с нами в этом замечательном приключении.

Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями-31

К слову, если вы, все-таки, преодолеете все 11 километров маршрута, возвращаться обратно по суше с байдаркой наперевес не придется. На финише встречают на машине и забирают обратно. 

# Агротуризм # Туризм # Андрей Гладкий

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