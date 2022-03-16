«Я очень доволен». Никита Лобастов о своей победе на мегамасс-старте по биатлону в России

Новости Беларуси. 8 медалей, 4 высших пьедестала, а в один из дней и весь белорусский подиум. Таковы краткие итоги первого этапа Кубка Союза биатлонистов России, который завершился в Уфе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Венчали турнир мужской и женский мегамасс-старты. Наши стреляющие лыжники вновь не подвели. Тему продолжит Сергей Тулупов.

За предыдущие дни Антон Смольский и Дмитрий Лазовский нас откровенно избаловали. Что ни гонка – то медаль. А иногда и сразу несколько. Но в последний день солировали не они. Золото выиграл Никита Лобастов. Заявку на высшее место он обозначил на третьем огневом рубеже. А окончательно закрепил на последней стойке. Туда белорус пришел первым, оттуда и ушел первым. Причем с хорошим запасом. Таким, что за результат можно было не волноваться.

Вот молодцы, белорусы! С флагом, в каждой гонке с флагом! Эх, Мать-Россия биатлонная. Не выдерживает конкуренции матушка перед такой сильной белорусской командой. Никита Лобастов выиграл мегамасс-старт на Кубке Союза биатлонистов России – читайте здесь.

Никита Лобастов, победитель турнира:

Я очень доволен, что, во-первых, удалось хорошо справиться со стрельбой.

– Дело серьезное.

– Да, для меня в этом сезоне это особенное серьезное дело, потому что никогда не получалось в этом сезоне, плюс удалось показать свой ход по дистанции. Очень доволен, что получилось выиграть.

Затем соревновались дамы (подробности здесь). Уфимский старт наши биатлонисты могут смело занести в актив. Чемпионом дважды был Антон Смольский. По разу выше остальных оказывались Никита Лобастов и Динара Алимбекова. Дмитрий Лазовский взял два серебра. Ирина Лещенко удостоилась бронзы.