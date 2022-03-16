Никита Лобастов выиграл мега-масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России

Новости Беларуси. Третье золото из трех возможных. Белорусские стреляющие лыжники вновь не знали равных на первом этапе Кубка Союза биатлонистов России. Мега-масс-старт выиграл Никита Лобастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши спортсмены здорово смотрелись на протяжении всей дистанции. Но ключевой стала последняя стрельба. Промежуточный лидер, белорус Дмитрий Лазовский, допустил три промаха и выбыл из числа претендентов на золото.

Зато на авансцену вышел Никита Лобастов. Он отработал быстро и четко. Залог успеха – идеальная точность. Он не только закрыл все 20 мишеней, но и сделал это в отличном ритме. Не подвела и скорость на лыжне. Как итог – бронзу гонки преследования он разменял на золото масс-старта.