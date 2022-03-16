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Никита Лобастов выиграл мега-масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России

16 марта 2022 09:06
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Новости Беларуси. Третье золото из трех возможных. Белорусские стреляющие лыжники вновь не знали равных на первом этапе Кубка Союза биатлонистов России. Мега-масс-старт выиграл Никита Лобастов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Лобастов выиграл мега-масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России-1

Наши спортсмены здорово смотрелись на протяжении всей дистанции. Но ключевой стала последняя стрельба. Промежуточный лидер, белорус Дмитрий Лазовский, допустил три промаха и выбыл из числа претендентов на золото.

Никита Лобастов выиграл мега-масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России-4

Зато на авансцену вышел Никита Лобастов. Он отработал быстро и четко. Залог успеха – идеальная точность. Он не только закрыл все 20 мишеней, но и сделал это в отличном ритме. Не подвела и скорость на лыжне. Как итог – бронзу гонки преследования он разменял на золото масс-старта.

В 11:30 по минскому времени на дистанцию вышли девушки.

# Биатлон # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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