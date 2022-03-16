Первый этап Кубка Союза биатлонистов России завершён. Белорусы завоевали 8 наград

Новости Беларуси. Белорус Никита Лобастов выиграл золото в рамках первого этапа Кубка Союза биатлонистов России. В последний день турнира ему не было равных по итогам мега-масс-старта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши стреляющие лыжники еще до старта входили в число главных претендентов не просто на подиум, а на верхнюю его ступень. Прогнозы не разошлись с делом. Тон в гонке задавали именно белорусы. Развязка наступила на последней стойке. Никита Лобастов как приехал на стрельбище первым, так первым же его и покинул. Конкуренты оказались далеко позади. К слову, наш спортсмен стал одним из немногих, кому удалось закрыть все 20 мишеней. Таким образом, Лобастов к бронзе пасьюта добавил золото масс-старта.

Ну а следом в стартовом городке появились девушки. Белорусок также небезосновательно относили к фавориткам. В лидирующей группе они шли вплоть до последней стрельбы. Однако заключительная стойка не пошла. В итоге лучшей из наших стала Динара Алимбекова. У нее пятая позиция итогового протокола.