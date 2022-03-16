Белоруска Ирина Курочкина заняла третье место в мировом борцовском рейтинге

Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы опубликовала рейтинги лучших спортсменок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы опубликовала рейтинги лучших спортсменок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В весовой категории до 57 килограммов третье место занимает белоруска Ирина Курочкина. Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль.
Также в топ-10 мировых рейтингов попали белоруски Ванесса Колодинская – 7-е место в категории до 53 килограммов, Вероника Иванова – 10-е, до 62 килограммов, Мария Мамошук – 6 строчка, до 65 килограммов, Анастасия Зимянкова – 8-е место, до 72 килограммов.