Белоруска Ирина Курочкина заняла третье место в мировом борцовском рейтинге

В весовой категории до 57 килограммов третье место занимает белоруска Ирина Курочкина. Напомним, на прошедших Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль.

Также в топ-10 мировых рейтингов попали белоруски Ванесса Колодинская – 7-е место в категории до 53 килограммов, Вероника Иванова – 10-е, до 62 килограммов, Мария Мамошук – 6 строчка, до 65 килограммов, Анастасия Зимянкова – 8-е место, до 72 килограммов.