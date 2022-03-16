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НХЛ. Егор Шарангович набрал 2 очка в матче с «Ванкувером»

16 марта 2022 11:54
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В НХЛ состоялись очередные матчи. «Аризона» на выезде оказалась сильнее «Монреаля» со счетом 6:3. Белорусский защитник «койотов» Владислав Колячонок провел на льду 13 минут и 47 секунд, заблокировал один бросок соперника и завершил встречу с показателем полезности +2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Егор Шарангович набрал 2 очка в матче с «Ванкувером»-1

В 14 матчах нынешнего чемпионата НХЛ на счету Колячонка два результативных балла, также белорус является лучшим игроком обороны в клубе по показателю полезности.

НХЛ. Егор Шарангович набрал 2 очка в матче с «Ванкувером»-4

Еще в одном противостоянии «Нью-Джерси» уступил в гостях «Ванкуверу» со счетом 3:6. Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович играл во втором звене, провел на льду 19 минут 57 секунд, отличился двумя результативными баллами, исполнил три броска в створ ворот, применил один силовой прием, выиграл 1 из 6 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0.

В 54 матчах нынешнего чемпионата у Шаранговича 32 балла и показатель полезности -8.

# Хоккей # Егор Шарангович # Владислав Колячонок # Фотофакт

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