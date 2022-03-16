НХЛ. Егор Шарангович набрал 2 очка в матче с «Ванкувером»

В НХЛ состоялись очередные матчи. «Аризона» на выезде оказалась сильнее «Монреаля» со счетом 6:3. Белорусский защитник «койотов» Владислав Колячонок провел на льду 13 минут и 47 секунд, заблокировал один бросок соперника и завершил встречу с показателем полезности +2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 14 матчах нынешнего чемпионата НХЛ на счету Колячонка два результативных балла, также белорус является лучшим игроком обороны в клубе по показателю полезности.
Еще в одном противостоянии «Нью-Джерси» уступил в гостях «Ванкуверу» со счетом 3:6. Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович играл во втором звене, провел на льду 19 минут 57 секунд, отличился двумя результативными баллами, исполнил три броска в створ ворот, применил один силовой прием, выиграл 1 из 6 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0.
В 54 матчах нынешнего чемпионата у Шаранговича 32 балла и показатель полезности -8.