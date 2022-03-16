НХЛ. Егор Шарангович набрал 2 очка в матче с «Ванкувером»

В НХЛ состоялись очередные матчи. «Аризона» на выезде оказалась сильнее «Монреаля» со счетом 6:3. Белорусский защитник «койотов» Владислав Колячонок провел на льду 13 минут и 47 секунд, заблокировал один бросок соперника и завершил встречу с показателем полезности +2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 14 матчах нынешнего чемпионата НХЛ на счету Колячонка два результативных балла, также белорус является лучшим игроком обороны в клубе по показателю полезности.