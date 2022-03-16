«Конкуренция хорошая, будем бороться». В Минске стартовал финальный этап «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ребята определят сильнейшую дружину в старшей возрастной группе в дивизионе Б. В хоккей будут играть юные хоккеисты из городов и местечек, в которых нет крытых ледовых арен.
На первоначальном этапе турнира было заявлено 83 команды, а это 821 юный хоккеист. Путем отбора в финал прошли четыре сильнейшие дружины, они проведут поединки по круговой системе. Команда, которая наберет наибольшее количество очков, и станет победителем соревнований. Подведение итогов и награждение состоится 18 марта.
Роман Журавский, игрок команды «Альянс» (Лельчицкий р-н):
Мы ни разу еще не выигрывали с этим возрастом, но я думаю, у нас все получится. Конкуренция хорошая, будем бороться. На турнире «Золотая шайба» я пытаюсь показать себя.
Александр Видук, тренер команды «Альянс» (Лельчицкий р-н):
До ледового дворца нам далеко, у нас нет возможности. В те короткие промежутки времени, когда у нас мороз и есть возможность залить лед, мы успеваем натренироваться. Большое спасибо Президентскому спортивному клубу, что проводят такие соревнования. Для нас важен социальный статус этого мероприятия, что детки шесть-семь лет в хоккее, они растут физически, крепнут характером, поэтому спасибо, что в нашем государстве есть такой турнир.
Финальные соревнования «Золотая шайба» – это не только хоккейные баталии, но и праздник спорта. Традиционно Президентский спортивный клуб приготовил для ребят культурную программу, на этот раз все участники посетят аквапарк.