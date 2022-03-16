Виктор Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с триумфальным выступлением на Кубке России

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:

В настоящее время все мы находимся под несправедливым и беспрецедентным давлением со стороны международных спортивных структур, однако это не мешает нам развивать физическую культуру и спорт в Беларуси. Действия в отношении наших команд и атлетов являются абсолютно дискриминационными, поэтому в этих непростых условиях мы должны сплотиться, показать стальной характер и все свое мастерство на спортивных аренах.

Первый этап Кубка Союза биатлонистов России завершён. Белорусы завоевали 8 наград. Читайте здесь.