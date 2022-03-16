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Виктор Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с триумфальным выступлением на Кубке России

16 марта 2022 11:45
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Новости Беларуси. С триумфальным выступлением на Кубке Союза биатлонистов России нашу команду поздравил глава Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Лукашенко отдельно обратился к атлетам со словами поддержки.

Виктор Лукашенко поздравил белорусских биатлонистов с триумфальным выступлением на Кубке России-1

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
В настоящее время все мы находимся под несправедливым и беспрецедентным давлением со стороны международных спортивных структур, однако это не мешает нам развивать физическую культуру и спорт в Беларуси. Действия в отношении наших команд и атлетов являются абсолютно дискриминационными, поэтому в этих непростых условиях мы должны сплотиться, показать стальной характер и все свое мастерство на спортивных аренах.

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# Биатлон # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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