Новости по тегу #Дмитрий Лазовский

Порадовать зрителей и заодно подготовиться к новому сезону взялись и звезды биатлона. Испытать себя они решили на дистанции «Олимпик», в ходе которой спортсменам пришлось преодолеть 56,5 километров.
Белорус оказался одним из немногих, кто не допустил ни единой осечки на четырех огневых рубежах.
Белорус допустил два промаха на огневых рубежах и показал отменную скорость на лыжне, благодаря чему финишировал первым, опередив ближайшего преследователя россиянина Александра Корнева на две секунды.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийске организаторы приняли решение об изменении соревновательной программы.
Женская и мужская национальные команды Беларуси по биатлону приступили к тренировкам в родных «Раубичах». Летняя подготовка отличается своей спецификой. Сейчас рутинные будни.
3 награды высшего достоинства у лидера нашей мужской команды Антона Смольского.
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