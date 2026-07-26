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Новости по тегу #Дмитрий Лазовский

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона
26 июля 2026 10:45

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона

Лазовский завоевал серебро в суперспринте на чемпионате России по биатлону
18 марта 2026 11:00

Лазовский завоевал серебро в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Дмитрий Лазовский – победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону
05 декабря 2025 17:30

Дмитрий Лазовский – победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону

Мужской спринт на Кубке России по биатлону перенесли на 29 ноября
28 ноября 2025 17:44

Мужской спринт на Кубке России по биатлону перенесли на 29 ноября

Старт нового сезона! Белорусские биатлонисты начали олимпийский год
20 мая 2025 18:00

Старт нового сезона! Белорусские биатлонисты начали олимпийский год

Белорусские биатлонисты завоевали 5 медалей Кубка Содружества
09 сентября 2024 11:48

Белорусские биатлонисты завоевали 5 медалей Кубка Содружества

Сборная Беларуси осталась без медалей заключительного этапа Кубка Содружества
13 апреля 2024 14:46

Сборная Беларуси осталась без медалей заключительного этапа Кубка Содружества

Степан Данилов выиграл серебро масс-старта на чемпионате России по биатлону
30 марта 2024 15:30

Степан Данилов выиграл серебро масс-старта на чемпионате России по биатлону

Белорусские биатлонисты завоевали золотые награды чемпионата России
28 марта 2024 10:52

Белорусские биатлонисты завоевали золотые награды чемпионата России

Антон Смольский показал лучший среди белорусов результат чемпионата России по биатлону
25 марта 2024 12:59

Антон Смольский показал лучший среди белорусов результат чемпионата России по биатлону

Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады
10 февраля 2024 16:15

Белорусские биатлонисты остались без медалей Всероссийской Спартакиады

Роман Синиченко: команда Беларуси блестяще прошла 4‑й этап Кубка России по биатлону
21 января 2024 19:56

Роман Синиченко: команда Беларуси блестяще прошла 4‑й этап Кубка России по биатлону