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Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн»

27 июля 2017 18:57
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Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается»

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Виолетта Скворцова

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Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается»
27 июля 2017 18:57

Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается»

Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки»
27 июля 2017 18:56

Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки»

Вадим Девятовский о поступке Скворцовой, покинувшей пьедестал: «В считанные секунды мне последовал звонок»
27 июля 2017 18:56

Вадим Девятовский о поступке Скворцовой, покинувшей пьедестал: «В считанные секунды мне последовал звонок»