Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Почему Девятовский поддержал Скворцову: «Чтобы люди немножко побеспокоились о совсем юной спортсменке»
Виолетта Скворцова о победе на ЧЕ среди юниоров: «Захватил спортивный азарт, возможно, это помогло прыгнуть так далеко»
Легкоатлетка Виолетта Скворцова о соперницах на ЧЕ: «Мы с девочкой из Франции переглянулись, была какая-то искра»
Виолетта Скворцова: «Мой первый тренер пришла на урок физкультуры, предложила мне заниматься лёгкой атлетикой»
Почему Виолетта Скворцова выступает в тройном прыжке: «Я его полюбила и всё»
«С учётом возраста Виолетты, это, вообще – космос»: Девятовский о победе Скворцовой на ЧЕ
Виолетта Скворцова: «Хоть это и гимн чужой страны – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите»
Вадим Девятовский о поступке Скворцовой, покинувшей пьедестал: «В считанные секунды мне последовал звонок»
Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки»
Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается»