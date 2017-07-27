«С учётом возраста Виолетты, это, вообще – космос»: Девятовский о победе Скворцовой на ЧЕ

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Для взрослого чемпионата результат Виолетты Скворцовой на чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юниоров ­– хороший результат?

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Это –­ результат чемпиона Беларуси, на сегодняшний день. Причём, уверенно, судя по тому, как у нас проходят 2-3 года чемпионаты, результаты. Что касается международного абсолютного уровня –­ это очень неплохой результат. А, с учётом возраста Виолетты, это, вообще –­ космос. Поэтому мы не хотим сглазить Виолетту, мы думаем, что, если она пойдёт с таким же напором, то у неё есть очень высокие шансы бороться за олимпийские медали.

А по факту, в принципе, это – проходные на финал в Олимпийских играх метры.

Прекрасно.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Здесь надо быть впечатлённым именно, как Виолетта себя в секторе вела. Все впечатлены, как гимн прошёл мимо Виолетты и её реакция. А вот ответить француженке, когда она бьёт Виолетту таким результатом, который, в принципе, все понимают, что тяжело очень психологически собраться, потому что это, как холодный душ, после того, как Виолетта и так хорошо прыгнула. Рекорд. И национальный. И это уже эйфория.

Расскажите, как развивались эти цифры.

Вадим Девятовский:

Это очень важно. Виолетта во второй попытке показывает результат, который должен был прибить всех соперниц, и никто не должен был встать близко к ней – 13,94.

Француженка попадает в ветер.

Тоже надо сказать, да, она – талантливая…

Там ещё ветер подул.

Вадим Девятовский:

4 метра в секунду – это высокий ветер. И делает 13,97. То есть, казалось бы, 3 сантиметра. И Виолетта это сама понимает: тот фантастический результат – 13,94 – повторить очень тяжело. Но Виолетта вот про ту искру сказала, и я это наблюдал в пяти метрах, в секторе что происходило, потому что вот, буквально, мобилизация стопроцентная. Я даже ни на секунду не сомневался, что она не опустила рук, хотя, повторю, 99,9 уже б разочаровались, потому что это – нереально.

Это – то же самое, как в молоте мне сказали б: «Метни за 86».

Вот так, примерно, чтобы понимали любители спорта. И такой мобилизации – она 14,21 – в восторг приводит весь стадион. Она знает, ей рукоплескали вот все, мне сказали итальянцы, что было 10 тысяч – стоя. Гордость переполняла страну. Виолетта, что приятно, сразу же взяла флаг после этой победы. Она знала, что это. Она даже не стала дожидаться результата, она увидела, куда улетела. Для неё был важен вот этот флаг.