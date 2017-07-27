Вадим Девятовский о поступке Скворцовой, покинувшей пьедестал: «В считанные секунды мне последовал звонок»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Чисто теоретически, за подобное поведение спортсмен… Во-первых, такие случаи, наверняка, бывали. Как обычно вели себя спортсмены, если Вы знаете? И, чисто теоретически, за какой-либо демарш, что грозит спортсмену? Во время награждения.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Я Вам скажу не теоретически. В считанные секунды мне последовал звонок. Я понимаю, что организаторы не поняли сами, что происходит, и сказали, что, если это не прекратится сейчас, будут проблемы. И мне сказали, что вопрос дисквалификации. Я сразу же начал перезванивать людям авторитетным, самым крупным чиновникам, что это – немыслимо, потому что так дорого далось «золото» это.

Мы – в эйфории, я голос весь сорвал там, на стадионе, как и все белорусы, которые «болели».

И не только белорусы, поддерживал весь стадион Виолетту. И у нас хотят забрать, условно, «золото». Мне это было сказано. Понятно, что организаторы недоразобрались, что случилось. Понятно, это – человеческий фактор. Но, когда была в ситуацию внесена ясность, тут же были принесены извинения, тут же все прониклись, что это – нехорошо. И мы не пытались ничего возбуждать, наоборот, мы хотим сказать, что спортсменка поступила по её совести. Спорстменка поступила искренно, она не хотела сделать тут какой-то демарш. И нас, конечно же, услышали. Более того, принесли извинения – итальянская сторона, федерация, и Европейская ассоциация лёгкой атлетики. Мы написали сразу же пресс-релиз, который вышел на сайте, что мы признаём извинения и принимаем. И для нас было важно то, что перенос был предложен награждения. Для нас это – огромный сигнал, и не надо никаких документов, потому что организаторы признают свою ошибку.

Скажите, были ли на Вашей памяти подобные ошибки?

Вадим Девятовский:

Я не помню. Если честно, помню, были вопросы с медалью, когда не принимали по каким-то там. Но, чтобы вот так. Я потом просматривал тоже, когда какое-то агентство делало статистику – по разным другим причинам, разные другие ситуации были.