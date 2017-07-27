Виолетта Скворцова: «Хоть это и гимн чужой страны – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

На сегодняшний момент в Сети, в Интернете уже более 3 миллионов просмотров того, что произошло. Вот Вы становитесь на пьедестал, поднимается флаг, и Вы слышите музыку. У Вас были считанные секунды на то, чтобы принять какое-то решение. Понятно, что Вы этого не ожидали. Какие мысли были в Вашей замечательной голове?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Конечно же, я этого не ожидала, потому что я мечтала, и я хотела, и я настраивалась на другое: на то, что я, стоя на пьедестале, когда поднимается флаг Беларуси, услышу, всё-таки, наш гимн.

И поэтому, как бы, я сначала немножко даже растерялась, что в этой ситуации, вообще, в принципе, делать.

Очень крупным планом это показывали.

Виолетта Скворцова:

Да. Ну, и потом я приняла такое решение, что я стою на пьедестале, пока поднимается наш флаг.

И потом просто тихонечко, тихонечко спустилась и достояла рядом с пьедесталом.

А почему Вы не подошли к организаторам? Такое было впечатление, что ребёнок потерялся, знаете, на стадионе. Вы там стояли, не знали, что сделать. Не размахивали руками, ничего не сказали. Я вижу, у Вас даже сейчас глаза на мокром месте.

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Ну, потому что как я буду – играет гимн. Хоть это и гимн чужой страны, играет гимн – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите гимн». Я просто думала: достою до конца, пока доиграет гимн, и потом уже подойду к организатору, тоже спокойно, и просто объясню, что. Сразу же организаторы отреагировали. Потом уже, когда все поняли, что произошло, они принесли свои извинения. И на следующий день было перенаграждение, уже с нашим гимном.