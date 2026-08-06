Новости по тегу #Легкая атлетика

На минском стадионе «Динамо» завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Во второй соревновательный день были разыграны 18 комплектов индивидуальных наград.
На столичном стадионе «Динамо» стартовал Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике.
Сильнейшие спортсмены страны прибыли в столицу, чтобы продемонстрировать свое мастерство.
«Вероятность есть. Все-таки этот старт принадлежит Международному олимпийскому комитету», – отметил заместитель председателя БФЛА.
В секторе толкания ядра равных не нашлось Елене Трус.
Во второй соревновательный день участники разыграли 21 комплект наград.
Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск.
Лучшие молодые спортсмены Беларуси и России разыграют медали на олимпийском стадионе «Динамо».
Накануне соотечественники завоевали 11 медалей, в том числе 4 наивысшей пробы.
Четырежды соотечественники поднимались на высшую ступень пьедестала.
Прыгунья в высоту Карина Таранда – чемпионка мира U20, участница Олимпийских игр. Высота в 2 метра уже ей покорялась, и не раз, но травмы и реабилитация иногда занимают немало времени. На последнем старте в Москве спортсменка выполнила все установки тренера, бонус – бронза.
В Москве продолжается серия международных соревнований «Неделя легкой атлетики».
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