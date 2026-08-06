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Новости по тегу #Легкая атлетика

Во второй день открытого Кубка Беларуси белорусские легкоатлеты завоевали 12 наград
06 августа 2026 20:15

Во второй день открытого Кубка Беларуси белорусские легкоатлеты завоевали 12 наград

Лучшие легкоатлеты поспорят за медали Кубка Беларуси
05 августа 2026 20:18

Лучшие легкоатлеты поспорят за медали Кубка Беларуси

Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Минске
05 августа 2026 17:25

Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал в Минске

Есть ли шансы увидеть белорусских легкоатлетов на Играх в Лос-Анджелесе. Поговорили с Дмитрием Демидиком
26 июля 2026 18:30

Есть ли шансы увидеть белорусских легкоатлетов на Играх в Лос-Анджелесе. Поговорили с Дмитрием Демидиком

Разыграны последние медали чемпионата Беларуси по легкой атлетике
23 июля 2026 20:04

Разыграны последние медали чемпионата Беларуси по легкой атлетике

Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике
22 июля 2026 20:20

Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград
17 июля 2026 20:20

Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск
17 июля 2026 18:02

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск

Белорусские легкоатлеты успешно выступают на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
04 июля 2026 19:00

Белорусские легкоатлеты успешно выступают на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

Белорусы выиграли 11 медалей в первый день международного турнира по легкой атлетике
04 июля 2026 12:01

Белорусы выиграли 11 медалей в первый день международного турнира по легкой атлетике

«Цель – мировой рекорд». Прыгунья в высоту Карина Таранда и ее тренер в студии «Спорттаймера»
14 июня 2026 18:19

«Цель – мировой рекорд». Прыгунья в высоту Карина Таранда и ее тренер в студии «Спорттаймера»

Белорусские легкоатлеты остались без медалей Мемориала Знаменских
05 июня 2026 13:51

Белорусские легкоатлеты остались без медалей Мемориала Знаменских