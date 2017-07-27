Легкоатлетка Виолетта Скворцова о соперницах на ЧЕ: «Мы с девочкой из Франции переглянулись, была какая-то искра»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Как происходит психологическая борьба в секторе? Как это выглядит в такого рода соревнованиях? Вы же видите друг друга: как каждый готовится, как реагирует?
Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:
Она происходит так... Больше у тебя в голове эта борьба. То есть, со стороны все спортсменки, в основном, друг другу улыбаются даже. Перед тем, как мы выходим на сектор, все улыбаются, дружелюбные, как-то, может быть, иногда даже общаются между собой.
Потом уже, когда мы выходим на сектор, конечно, каждый сконцентрирован на своём результате.
И, когда возникают такие ситуации соперничества, такого основного, да, есть один или пару человек, с которыми ты соперничаешь.
Ну, вы переглядываетесь?
Виолетта Скворцова:
Да. Был даже такой момент: мы с девочкой из Франции – был такой у нас момент контакта. Мы переглянулись, да, с ней и как-то вот была такая какая-то искра.
Искра такая соперничества.
Виолетта Скворцова:
Соперничество такое, да.
Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн»