Легкоатлетка Виолетта Скворцова о соперницах на ЧЕ: «Мы с девочкой из Франции переглянулись, была какая-то искра»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как происходит психологическая борьба в секторе? Как это выглядит в такого рода соревнованиях? Вы же видите друг друга:­ как каждый готовится, как реагирует?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Она происходит так... Больше у тебя в голове эта борьба. То есть, со стороны все спортсменки, в основном, друг другу улыбаются даже. Перед тем, как мы выходим на сектор, все улыбаются, дружелюбные, как-то, может быть, иногда даже общаются между собой.

Потом уже, когда мы выходим на сектор, конечно, каждый сконцентрирован на своём результате.

И, когда возникают такие ситуации соперничества, такого основного, да,­ есть один или пару человек, с которыми ты соперничаешь.

Ну, вы переглядываетесь?

Виолетта Скворцова:

Да. Был даже такой момент: мы с девочкой из Франции –­ был такой у нас момент контакта. Мы переглянулись, да, с ней и как-то вот была такая какая-то искра.

Искра такая соперничества.

Виолетта Скворцова:

Соперничество такое, да.