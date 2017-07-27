Почему Девятовский поддержал Скворцову: «Чтобы люди немножко побеспокоились о совсем юной спортсменке»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вадим Анатольевич, я настоял, чтобы Вы приняли участие в нашем разговоре, потому что вот сразу газеты пестрили описанием событий ­ того, что происходило в процессе награждения. Но потом появились заметки: «Вадим Девятовский вступился за Виолетту Скворцову». Причём, насколько я понимаю, вступиться пришлось не в отношении, скажем, Международной федерации или каких-нибудь иностранных средств массовой информации, а в отношении своих собственных сограждан или соотечественников.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Как бы мы ни закрывали Виолетту Скворцову от этого всего, что на неё рухнуло, всё равно она, так или иначе, где-то будет слышать. И мы, конечно, хотели, я лично, внести ясность, чтобы люди, которые пытаются решать свои какие-то вопросы, в том числе, и политические, возможно, немножко побеспокоились о совсем юной, молодой спортсменке, которой ещё надо много и много, я думаю, и долго жить в спорте. И показывать результаты. И поэтому, конечно, я высказался.

Я рад, что, действительно, пошёл резонанс, это мнение пошло в СМИ и, действительно, люди как-то прислушались.

Большинство, конечно, и так поддерживали –­ что всё правильно. А те, кто пытался исказить, возможно, и задумались. То есть, вторая сторона медали – ­ реакция, которая может повлиять на спортсменку. На человека.