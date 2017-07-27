Виолетта Скворцова о победе на ЧЕ среди юниоров: «Захватил спортивный азарт, возможно, это помогло прыгнуть так далеко»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виолетта, ну, давайте немножко о самом чемпионате Европы. Итак, результат 14,21. Насколько я наслышан –­ это, в общем, очень приличный результат?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Да. Я, если честно, вообще, не ожидала 14,21. Это для меня очень, очень высокий результат. Нет, ну, безусловно, я готовилась и ехала с намерениями показать наиболее высокий результат, на который я была готова на тот момент.

Но вот в азарте, в спортивном азарте, в борьбе такой со спортсменками...



У Вас там француженка, наверное, самая главная была?

Виолетта Скворцова:

Да. С француженкой, да.

Причём, она –­ такая француженка относительная, темнокожая спортсменка.

Виолетта Скворцова:

Темнокожая француженка, да. Да, просто захватил спортивный азарт, поэтому, возможно, мне это тоже помогло прыгнуть так далеко.