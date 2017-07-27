Прямой эфир

Виолетта Скворцова: «Мой первый тренер пришла на урок физкультуры, предложила мне заниматься лёгкой атлетикой»

27 июля 2017 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

И врачи спортивные, и специалисты говорят о том, что, всё-таки, даже от природы у темнокожих спортсменов, особенно в лёгкой атлетике, всегда есть определённое преимущество, в силу физиологических особенностей. Эта победа дорогого стоит. Но Вы выбрали этот вид спорта. В общем-то, скажем, не самый-самый популярный среди девушек. Не очень уж такой и женственный. Но почему?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:
Просто потянуло вот. Захотелось мне заниматься лёгкой атлетикой. И, как раз, так сложились обстоятельства в мою пользу, ­ то, что мой первый тренер, как раз вот, практически в одну неделю, наверное... Я подумала, что я хочу заниматься лёгкой атлетикой, и мой первый тренер Татьяна Алексеевна пришла на урок физкультуры, и предложила мне заниматься лёгкой атлетикой. Я сразу же согласилась и до сих пор я тут, в спорте. 

Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн»

# Легкая атлетика # Виолетта Скворцова

Другие новости рубрики

Все новости
Легкоатлетка Виолетта Скворцова о соперницах на ЧЕ: «Мы с девочкой из Франции переглянулись, была какая-то искра»
27 июля 2017 18:55

Легкоатлетка Виолетта Скворцова о соперницах на ЧЕ: «Мы с девочкой из Франции переглянулись, была какая-то искра»

Виолетта Скворцова о победе на ЧЕ среди юниоров: «Захватил спортивный азарт, возможно, это помогло прыгнуть так далеко»
27 июля 2017 18:55

Виолетта Скворцова о победе на ЧЕ среди юниоров: «Захватил спортивный азарт, возможно, это помогло прыгнуть так далеко»

Почему Девятовский поддержал Скворцову: «Чтобы люди немножко побеспокоились о совсем юной спортсменке»
27 июля 2017 18:54

Почему Девятовский поддержал Скворцову: «Чтобы люди немножко побеспокоились о совсем юной спортсменке»