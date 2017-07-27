Виолетта Скворцова: «Мой первый тренер пришла на урок физкультуры, предложила мне заниматься лёгкой атлетикой»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

И врачи спортивные, и специалисты говорят о том, что, всё-таки, даже от природы у темнокожих спортсменов, особенно в лёгкой атлетике, всегда есть определённое преимущество, в силу физиологических особенностей. Эта победа дорогого стоит. Но Вы выбрали этот вид спорта. В общем-то, скажем, не самый-самый популярный среди девушек. Не очень уж такой и женственный. Но почему?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Просто потянуло вот. Захотелось мне заниматься лёгкой атлетикой. И, как раз, так сложились обстоятельства в мою пользу, ­ то, что мой первый тренер, как раз вот, практически в одну неделю, наверное... Я подумала, что я хочу заниматься лёгкой атлетикой, и мой первый тренер Татьяна Алексеевна пришла на урок физкультуры, и предложила мне заниматься лёгкой атлетикой. Я сразу же согласилась и до сих пор я тут, в спорте.