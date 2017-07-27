Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Чтоб вот так вот покидали пьедестал – я не помню. Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, возможно, но не юной атлетки. Но, которая, самое что ценное, и никто не вправе осудить – человек сделал по зову сердца. Она – настоящая патриотка страны, не наигранная, не пафосная какая-то, знаете, девушка, которая решила здесь…

Она сделала по совести, она так посчитала нужным.

Ей было некомфортно, потому что спортсмен работает всю жизнь на этот момент. И она хотела разделить вместе с нашими символами.

Чтобы момент был настоящим.

Вадим Девятовский:

Да.

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Да.