Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Чтоб вот так вот покидали пьедестал – я не помню. Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, возможно, но не юной атлетки. Но, которая, самое что ценное, и никто не вправе осудить – человек сделал по зову сердца. Она – настоящая патриотка страны, не наигранная, не пафосная какая-то, знаете, девушка, которая решила здесь…
Она сделала по совести, она так посчитала нужным.
Ей было некомфортно, потому что спортсмен работает всю жизнь на этот момент. И она хотела разделить вместе с нашими символами.
Чтобы момент был настоящим.
Вадим Девятовский:
Да.
Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:
Да.
Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн»