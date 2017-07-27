Почему Виолетта Скворцова выступает в тройном прыжке: «Я его полюбила и всё»

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке, и Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Может быть, камера не передаёт всё. Я вот имел возможность с Вами пройти по холлу отеля и увидел, какая Вы стройная, высоченная, длинноногая. У Вас, наверное, для многих вариантов в лёгкой атлетике есть предрасположенность. И, наверняка, Вы пробовали или пробуете себя. Но тройной прыжок –­ это то, что у Вас получилось лучше всего? Или это, всё-таки, ещё одна из вариаций?

Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Конечно, безусловно, как только я пришла заниматься, мы пробовали всё. Мы пробовали спринт, я даже помню, как я бегала барьеры там, очень-очень давно, на каких-то детских соревнованиях. Но именно прыжки в длину и тройной прыжок… Сначала мы попробовали прыжки в длину, у меня тоже сразу, на тот момент, хорошо получилось. Потом Татьяна Алексеевна предложила попробовать тройной прыжок.

Он, как бы, немножко координационно тяжелее этот прыжок.

И поэтому пробовали, у меня он тоже сразу получился. Первые соревнования, я уже выступала –­ в принципе, не было никаких проблем. И всё пошло, я его полюбила и всё. И теперь никуда.