«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни

Напомним, что Виктория и ее сын Лео не могли покинуть США из-за судебных тяжб спортсменки с экс-бойфрендом за право опеки над ребенком. Виктория долгое время не принимала участие в турнирах и находилась рядом с сыном.

Виктория Азаренко отметила, что она очень счастлива играть на этом турнире, потому что перемены в жизни необходимы. Особенно, когда ты застрял на одном месте.

Виктория Азаренко:

Когда у меня появилась возможность играть турниры в Европе, я так обрадовалась. Это нечто совершенно иное. Перемены необходимы, особенно когда ты буквально застрял в одном месте. А затем ты буквально ощущаешь эти перемены и что-то новое – культуру, людей, местную кухню. Абсолютно всё кажется лучшим.

Теннисистка отмечает, что не хочет прогнозировать результаты, а пытается улучшать свою игру – это один из приоритетов для Азаренко.

Виктория Азаренко:

Теннис больше не самое важное в моей жизни, потому что у меня появился сын. О себе я тоже думаю в меньшей степени. На первом месте, конечно, ребенок. У меня сложился новый взгляд на многие вещи. Осознаешь, что жизнь – это нечто большее, чем теннисный матч. Однако это тоже остается важной частью тебя. Теннис является моей работой, и тем, что я люблю делать. Это то, чем я живу. У меня большие цели и желания. Я буду усердно работать, чтобы достичь этих результатов. Но вне корта сейчас у меня уже другие приоритеты.

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