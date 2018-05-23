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Работал в московском «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ». Названо имя нового главного тренера «Арсенала»

23 мая 2018 12:12
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Новости Великобритании. Стало известно имя нового главного тренера лондонского «Арсенала».

Как сообщается на сайте клуба, эту должность занял 46-летний Унаи Эмери.

Ранее тренер возглавлял московский «Спартак». Позже Унаи Эмери был главным тренером клуба «Севилья», которая с ним три раза становилась победителем Лиги Европы.

Последние несколько лет Эмери являлся главным тренером французского клуба ПСЖ, который стал чемпионом Франции в сезоне 2017-2018 годов.

Работал в московском «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ». Названо имя нового главного тренера «Арсенала»-1

Главный исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис отметил, что у тренера выдающийся послужной список и футбольный стиль Эмери идеально подходит английскому клубу.

Иван Газидис:
Мы провели конфиденциальный, широкомасштабный и тщательный поиск, который включал обширные справочные ссылки, анализ данных и видео, а также личные встречи со всеми кандидатами, которые были в нашем списке. Мы были единодушны в выборе Эмери, который будет открывать новую главу в истории клуба.

По словам самого Эмери, он очень рад стать частью такого легендарного клуба.

Унаи Эмери:
«Арсенал» известен и любим во всем мире своим стилем игры, приверженностью к молодым игрокам, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я очень рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории.

В апреле нынешнего года стало известно, что «Арсенал» покидает Арсен Венгер.

Он был главным тренером клуба 22 года – здесь подробнее.

# Футбол # Унаи Эмери # Арсен Венгер # Фотофакт

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