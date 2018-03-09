Возвращение Азаренко: после длительного перерыва белорусская теннисистка победила в первом матче Индиан-Уэллса

Новости Беларуси. Виктория Азаренко победила в первом матче с лета 2017 года. На турнире в Индиан-Уэллсе белорусская спортсменка обыграла британку Хизер Уотсон.

В игре, которая длилась 1 час 43 минуты, белорусская теннисистка выиграла 6:4, 6:2. Счёт личных встреч между спортсменками составил 6:0 в пользу Азаренко.

Победу белорусской теннисистки радостно встретили её фанаты.

«Вика, с первой победой тебя! Гродно с тобой»,

«С возвращением! Поздравляем с победой!»,

«Умничка, ждали тебя очень сильно! С победой!»,

«Вика, с победой! Мы очень скучали по тебе!».

Сейчас Виктория находится в третьей сотне рейтинга WTA (204 место). Белорусская спортсменка дважды (в 2012 и в 2016 годах) становилась чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе, что помогло теннисистке получить Wild card.

В 1/32 финала Азаренко предстоит встреча с Слоан Стивенс. Американская теннисистка пропустила первый круг турнира благодаря высокому рейтингу (13 WTA).

Ранее Виктория сообщила в Twitter о своём возвращении в теннис.