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Возвращение Азаренко: после длительного перерыва белорусская теннисистка победила в первом матче Индиан-Уэллса

09 марта 2018 10:02
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко победила в первом матче с лета 2017 года. На турнире в Индиан-Уэллсе белорусская спортсменка обыграла британку Хизер Уотсон.  

В игре, которая длилась 1 час 43 минуты, белорусская теннисистка выиграла 6:4, 6:2. Счёт личных встреч между спортсменками составил 6:0 в пользу Азаренко.  

Победу белорусской теннисистки радостно встретили её фанаты.  

«Вика, с первой победой тебя! Гродно с тобой»,  

«С возвращением! Поздравляем с победой!»,  

«Умничка, ждали тебя очень сильно! С победой!»,  

«Вика, с победой! Мы очень скучали по тебе!».  

Сейчас Виктория находится в третьей сотне рейтинга WTA (204 место). Белорусская спортсменка дважды (в 2012 и в 2016 годах) становилась чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе, что помогло теннисистке получить Wild card.  

В 1/32 финала Азаренко предстоит встреча с Слоан Стивенс. Американская теннисистка пропустила первый круг турнира благодаря высокому рейтингу (13 WTA).  

Ранее Виктория сообщила в Twitter о своём возвращении в теннис.  

«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open» (подробнее здесь).  

# Виктория Азаренко # Теннис # Хизер Уотсон # Слоан Стивенс

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