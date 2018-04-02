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После турнира Miami Open Азаренко вернулась в топ-100 мирового рейтинга WTA

02 апреля 2018 11:34
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в топ-100 мирового рейтинга WTA.  

После выступления на турнире Miami Open, где Азаренко дошла до полуфинала, белорусская спортсменка продвинулась сразу на 94 позиции: с 186 места в рейтинге к 92.  

Американка Слоан Стивенс, которой Виктория уступила в полуфинале, теперь занимает 9 строчку мирового рейтинга WTA.  

Сейчас первой ракеткой Беларуси является Александра Саснович. После Miami Open спортсменка опустилась с 46 на 49 позицию. Вера Лапко, напротив, поднялась на три строчки и стала 132. Арина Соболенко сохранила свой рейтинг, оставшись 60 ракеткой мира.  

# Виктория Азаренко # Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Слоан Стивенс

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