«Не собираюсь запираться в кабинете»: Диего Марадона о планах в новой должности

22 мая в Абу-Даби состоялась конференция с участием Диего Марадоны. Легендарного спортсмена представили в новой должности – председателя правления ФК «Динамо-Брест».

Аргентинец рассказал о своих планах на новом месте работы.

Диего Марадона:

Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол и которому приходилось преодолевать расстояния в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте.

Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности.

Не собираюсь запираться в кабинете – буду работать с командой на стадионе и посещать тренировки молодежи из академии «Динамо-Брест».