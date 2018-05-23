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«Не собираюсь запираться в кабинете»: Диего Марадона о планах в новой должности

23 мая 2018 08:04
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22 мая в Абу-Даби состоялась конференция с участием Диего Марадоны. Легендарного спортсмена представили в новой должности – председателя правления ФК «Динамо-Брест».

Аргентинец рассказал о своих планах на новом месте работы.

Диего Марадона:
Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол и которому приходилось преодолевать расстояния в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте.
Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности.
Не собираюсь запираться в кабинете – буду работать с командой на стадионе и посещать тренировки молодежи из академии «Динамо-Брест».

Диего Марадоне вручили майку брестского клуба и он поцеловал ее (читать далее). 

# Футбол # Диего Марадона # Фотофакт

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