Марадона, Бьорндален, Зиберт, Эдер, Карполь. Кто из иностранцев работал с белорусскими спортсменами

Новости Беларуси. В середине мая настоящей сенсацией стала новость о том, что новым директором ФК «Динамо-Брест» станет легенда мирового футбола Диего Марадона, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Первые эмоции после такой новости – шок. Но если напрячь память, то можно прийти к выводу, что это не так уж и неожиданно. Белорусский спорт постепенно привлекает все больше внимания иностранных специалистов. И Марадона – далеко не первый в этом списке. Известных тренеров белорусских спортсменов вспомнила Ирина Петыш.

Свой «Марадона» в белорусском биатлоне появился в 2012 году. Тогда мужскую сборную возглавил Рафаэль Пуаре: трехкратный призер Олимпиады, восьмикратный чемпион мира, обладатель четырех больших Хрустальных глобусов. А чтобы всем было понятно – самый главный соперник Уле-Эйнара Бьорндалена.

Правда, сотрудничество француза с белорусами длилось совсем недолго. Биатлонисты плохо выступили на Чемпионате мира в Чехии, и в 2013 году Пуаре покинул команду. Мы смогли связаться с Рафаэлем в социальных сетях и немного расспросить его о работе с белорусской командой.

Рафаэль Пуаре:

Работать с командой было приятно, но язык был трудным и тренировки другие. Ваши спортсмены – это хорошие люди, которые хотели учиться, но у руководителя было другое видение. Хорошего спортсмена нельзя сделать за один год. На это уходят годы. Вернуться в белорусскую команду? Это сложный вопрос, я не думал об этом.

А вот биатлонистки с зарубежными тренерами сработались намного лучше. Для белорусов Клаус Зиберт в первую очередь великий тренер, а уже потом – титулованный биатлонист. Оно и понятно: именно Зиберт стоит у истоков трех золотых олимпийских медалей Домрачевой и бронзы Скардино.

Клаус работал с нашими девушками с 2008 года, и за это время пережито было немало – и обвинения в допинге, и невнимательная стрельба Домрачевой. Однако все это воздалось олимпийским триумфом.

Вслед за Зибертом заниматься стрелковой подготовкой с нашими биатлонистками начал австрийский специалист Альфред Эдер. Он помог Домрачевой «взять» Большой хрустальный глобус в сезоне 2014/15. И именно под его руководством белорусские биатлонистки показали лучшие «снайперские» способности в эстафетной гонке Пхенчхана: победительницы не зашли ни на один штрафной круг и использовали всего лишь 9 дополнительных патронов, что стало лучшим результатом в данном показателе.

В Южной Корее психологически наших девушек поддерживал и легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. Великий норвежец входил в состав тренерского штаба команды и поклонники сборной уверены, что для нас он стал талисманом.

Иностранцы работали не только с биатлонистками. В 2009 году белорусский женский волейбол переживал не лучшие времена. Помогать команде пришел легендарный тренер Николай Карполь. Уже тогда он возглавлял российский клуб «Уралочка», но смог успешно совместить обе деятельности.

Карполь поддерживал команду в трудные времена, а в мае 2010 года пожертвовал матчами «Уралочки» на чемпионате России, чтобы поддержать белорусок на товарищеских матчах в Израиле. С нашими девушками Карполь проработал один сезон и в 2010 году покинул команду.

Марадона заключил с «Брестом» трехлетний контракт, однако Диего Армандо имеет право расторгнуть его раньше, если не сможет привыкнуть к нашему климату. Пока делать какие-либо прогнозы о работе аргентинца сложно, а вот поделиться ожиданиями можно.