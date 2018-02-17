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  • Продолжается судебная тяжба Виктории Азаренко с экс-бойфрендом. Из-за апелляции спортсменке с сыном запрещено покидать Лос-Анджелес

Продолжается судебная тяжба Виктории Азаренко с экс-бойфрендом. Из-за апелляции спортсменке с сыном запрещено покидать Лос-Анджелес

17 февраля 2018 09:59
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко не смогла поехать на турнир в Дохе из-за продолжающихся судебных разбирательств с экс-бойфрендом.  

Как сообщает Pressball.by со ссылкой на главу Белорусской теннисной федерации Сергея Тетерина, Билли Маккиг подал апелляцию на решение суда Калифорнии. В январе 2018 года стало известно, что Калифорнийский суд признал Азаренко основным опекуном сына. Пока апелляция будет рассматриваться, Виктория не имеет права покидать Лос-Анджелес.  

Продолжается судебная тяжба Виктории Азаренко с экс-бойфрендом. Из-за апелляции спортсменке с сыном запрещено покидать Лос-Анджелес-1

Фото: instagram.com/vichka35  

Судебная тяжба белорусской теннисистки за право опеки над сыном Лео Александром продолжается с июля 2017 года. Из-за этого спортсменке приходится пропускать турниры. Последним из них стал турнир в Дохе, на который Азаренко получила wild card. Из-за апелляции Виктория не смогла принять в нём участие.  

Также белорусской теннисистке пришлось прекратить сотрудничество с тренером Майклом Джойсом.  

В конце января появилась информация, что новым тренером Виктории может стать Вячеслав Коников. 

Специалист тренировал спортсменку с 1998 года по 2002 год – подробнее здесь

# Виктория Азаренко # Теннис # Билли Маккиг # Лео Александр

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