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Арина Соболенко стала полуфиналисткой Australian Open

23 января 2024 14:51
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Арина Соболенко стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге она довольно буднично прошла представительницу Чехии Барбору Крейчикову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко стала полуфиналисткой Australian Open-1

На протяжении всего матча наша прима полностью владела инициативой. В первом сете вторая ракетка планеты была сверхубедительна – 6:2. Разгром продолжился и во второй партии. Но с той разницей, что к концу матча Соболенко позволила себе небольшую слабину. Крейчикова подарок приняла и сделала брейк. Впрочем, это был ее последний успех. Доводить дело до валидольной концовки белоруска не стала. В итоге победа – 6:3. Напомним, Соболенко – действующая чемпионка Австралии.

# Теннис # Арина Соболенко # Барбора Крейчикова

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