Арина Соболенко стала полуфиналисткой Australian Open

На протяжении всего матча наша прима полностью владела инициативой. В первом сете вторая ракетка планеты была сверхубедительна – 6:2. Разгром продолжился и во второй партии. Но с той разницей, что к концу матча Соболенко позволила себе небольшую слабину. Крейчикова подарок приняла и сделала брейк. Впрочем, это был ее последний успех. Доводить дело до валидольной концовки белоруска не стала. В итоге победа – 6:3. Напомним, Соболенко – действующая чемпионка Австралии.