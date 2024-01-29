Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решающим стал третий период, в течение которого белорусский клуб забросил три шайбы.

А первый гол «зубры» соорудили еще в стартовом отрезке. Отличился Кузнецов. Затем дубль оформил Пышкайло. А точку поставил Керран. «Динамо» сильнее – 4:1. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова продолжают преследовать «Северсталь» и ЦСКА. В свою очередь, отрыв от «Сочи» составляет 14 пунктов.