Волейбол. «Минчанка» проиграла «Енисею» в Суперлиге

11-е кряду поражение в российской волейбольной Суперлиге потерпела «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». При родных болельщиках подопечные Ольги Пальчевской уступили «Енисею». Впрочем, 1 бал наш клуб все же набрал.

Дебютный отрезок остался за гостьями. Во втором сильнее были уже отечественные атлетки. Затем команды вновь обменялись викториями. Развязка наступила в середине пятой партии. В нем «Минчанка» даже вела. Но волейболистки из Красноярска в ключевых моментах сыграли чище и в итоге забрали матч – 3:2. В турнирной таблице «горожанки» предпоследние. Прервать серию неудач можно будет в начале февраля в битве с самой нерезультативной командой лиги – «Атомом».