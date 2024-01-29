Прямой эфир

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Енисею» в Суперлиге

29 января 2024 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

11-е кряду поражение в российской волейбольной Суперлиге потерпела «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». При родных болельщиках подопечные Ольги Пальчевской уступили «Енисею». Впрочем, 1 бал наш клуб все же набрал.

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Енисею» в Суперлиге-1

Дебютный отрезок остался за гостьями. Во втором сильнее были уже отечественные атлетки. Затем команды вновь обменялись викториями. Развязка наступила в середине пятой партии. В нем «Минчанка» даже вела. Но волейболистки из Красноярска в ключевых моментах сыграли чище и в итоге забрали матч – 3:2. В турнирной таблице «горожанки» предпоследние. Прервать серию неудач можно будет в начале февраля в битве с самой нерезультативной командой лиги – «Атомом».

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в чемпионате КХЛ
29 января 2024 14:59

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в чемпионате КХЛ

Белорусские гимнастки выиграли медали на турнире в Испании
29 января 2024 14:53

Белорусские гимнастки выиграли медали на турнире в Испании

В Красноярске завершился Кубок Ярыгина. Результаты белорусских борцов
28 января 2024 20:13

В Красноярске завершился Кубок Ярыгина. Результаты белорусских борцов