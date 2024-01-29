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«Металлург» обыграл «Брест» в ЧБ по хоккею

29 января 2024 15:06
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«Металлург» не без проблем обыграл «Брест» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель золота вел с хорошим преимуществом в 3 шайбы его растерял, но все же дожал оппонента в овертайме.

«Металлург» обыграл «Брест» в ЧБ по хоккею-1

Главные события произошли во втором периоде, за который зрители увидели 4 шайбы. А завершил встречу точным броском Лукин. Данный успех позволил коллективу из Жлобина подняться в топ-6 экстралиги.

# Хоккей Беларуси

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