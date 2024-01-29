«Металлург» обыграл «Брест» в ЧБ по хоккею

«Металлург» не без проблем обыграл «Брест» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий обладатель золота вел с хорошим преимуществом в 3 шайбы его растерял, но все же дожал оппонента в овертайме.