Соболенко о победе на Australian Open: «Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей»

Арина Соболенко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Я и представить не могла, что еще раз подниму этот трофей – невероятное ощущение, у меня нет слов. Спасибо болельщикам за такую поддержку, я обожаю играть перед вами. Вы делаете это место особенным. Очень вас люблю и уже жду, когда вернусь сюда.