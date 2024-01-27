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Соболенко о победе на Australian Open: «Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей»

27 января 2024 13:58
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К главной спортивной новости дня. Арина Соболенко – двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко о победе на Australian Open: «Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей»-1

Арина Соболенко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:
Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Я и представить не могла, что еще раз подниму этот трофей невероятное ощущение, у меня нет слов. Спасибо болельщикам за такую поддержку, я обожаю играть перед вами. Вы делаете это место особенным. Очень вас люблю и уже жду, когда вернусь сюда.

Соболенко о победе на Australian Open: «Я и представить не могла, что ещё раз подниму этот трофей»-4

Арина Соболенко повторила достижение еще одной нашей соотечественницы, Виктории Азаренко, которая побеждала на Australian Open в 2012-м и 2013-м годах. Благодаря успеху в Мельбурне, белоруска продолжает удерживать звание второй ракетки мира.

# Теннис # Арина Соболенко

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