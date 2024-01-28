Соболенко: всё, над чем мы работали в предсезонке, работает хорошо, и мы собираемся становиться лучше

Радость ее успеха разделяет весь мир. Сегодня на рассвете Арина Соболенко озарила прессу яркой улыбкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фотосессия для победительницы Открытого чемпионата Австралии – обязательный ритуал. Перенесемся сейчас и мы в Карлтонские сады Мельбурна.

Благодаря успеху в Мельбурне, белоруска осталась второй ракеткой мира и повторила достижение еще одной нашей теннисистки Виктории Азаренко, которая побеждала на Australian Open в 2012-м и 2013 годах.

Арина Соболенко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Это определенно что-то, что-то невероятное, и это определенно дает мне гораздо больше уверенности в том, что я смогу хорошо выступать на турнирах «Большого шлема». Это дало мне прилив энергии на оставшуюся часть сезона. Я просто рада, что все, над чем мы работали в предсезонке, работает хорошо, и мы собираемся продолжать это делать и становиться лучше.