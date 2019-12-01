Ступенька на высший пьедестал. Рассказываем о претендентах на золото Токио-2020

Новости Беларуси. В минувший вторник во Дворце Независимости собрались по радостному поводу – глава государства вручил награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самая успешная и стабильная национальная сборная десятилетия. Такой комплемент из уст Президента сродни олимпийскому золоту. Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Юлия Огнева, СТВ:

Вместе, но не вместо. Нет для спортсмена награды ценнее, чем взойти на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде. И нет для государства лучшего пиара, чем поднятие флага и звучание гимна во время олимпийских чествований. Значит, цели и желания совпадают. Значит, нужно делать все возможное для их достижения. Причем не только здесь и сейчас, но и играть на опережение. О тех, кто претендует на олимпийское золото Токио-2020, и тех, кто обеспечивает спортивный тыл, репортаж Алены Сыровой. «Белая молния» Юлия Нестеренко, толкательница ядра Янина Провалинская-Корольчик, метательница диска Эллина Зверева, стрелок Сергей Мартынов, дзюдоист Игорь Макаров, фристайлист Алексей Гришин и лыжная акробатка Анна Гуськова, лучшая на планете биатлонная четверка и непобедимая Дарья Домрачева – эти имена известны каждому белорусу. Их победы наполняли гордостью «за наших» сердца даже самых далеких от спорта людей, да и сегодня напоминают нам о том, что мы умеем побеждать.

Алена Сырова, корреспондент:

В суверенной истории Беларусь участвовала в Олимпийских играх 13 раз, в нашей копилке 20 золотых медалей. Имена вписаны в историю мирового и, конечно, белорусского спорта. Это очевидно здесь, у «Минск-Арены», недалеко от Национального олимпийского комитета на аллее триумфаторов. Но посмотрите, сколько здесь места для имен новых героев. Олимпимийские игры в Токио – самое время дополнить этот список. Владимир Шантарович: «Нужно серьёзно усилить методическую работу» На Европейских играх наши экипажи действительно блистали. Ольга Худенко и Марина Литвинчук на две секунды опередили своих соперниц, стали лучшими.

Даже спустя время о той победе они вспоминают с дрожью в голосе. Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды За той победой на гребном канале в Заславле наблюдал Президент Беларуси. И вот сейчас, когда наши байдарочники и каноисты вернулись с чемпиона мира с 14 медалями, шесть из которых высшей пробы, а до Олимпийских игр рукой подать, глава государства пригласил самую стабильную сборную десятилетия во Дворец Независимости, чтобы вручить заслуженные награды. Хотя Александр Лукашенко признался, что размышлял, стоит ли отвлекать такими авансами спортсменов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, не задабриваю вас и не хочу, чтобы вы думали о том, что Президент вам тут наобещал и даст что-то. Я говорю по-человечески, как это может быть. Я сомневался, надо или не надо – расслабитесь после этих наград. Потом подумал: эти вручим, а после Токио будут более ценные награды.

В любом деле важен отклик и полное погружение всех участников процесса в достижение результата. Главный принцип – победа, а не участие. Никаких полумер. Это то самое кредо, которое усваивают подопечные Владимира Шантаровича. И руководствоваться им нужно не только в гребле и не только спортсменам.

Но и белорусы не сидят на месте. Государство помогло с оснащением, теперь у наших граций одни из лучших в мире условий для тренировок. Появился свой дворец, появляется новое поколение тренеров. В зале рядом с Ириной Лепарской на тренерском мостике бронзовый призер Лондона-2012 Любовь Черкашина. Хотя, к сожалению, это скорее исключение. Ирина Лепарская: Эстетическая гимнастика, они идут туда. Девочки, возвращайтесь в художественную

Как понять, перспективное направление или нет, не попробовав? Взять хотя бы пятиборье. Мы на него особо-то и не рассчитывали. А в сентябре наша Ольга Силкина завоевала сразу золото на чемпионате мира, а это – лицензия на Олимпиаду. Еще одна есть и у Анастасии Прокопенко. Сергей Ковальчук рассказал о появлении новых видов спорта в официальном реестре Дмитрий Довгаленок: не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который там выступает Пятиборье само по себе сложный и непредсказуемый спорт, где все зависит не только от самого спортсмена. А есть дисциплины, где основную роль играют исключительно спортивные данные атлета, и только они действительно влияют на конечный результат.

Например, тяжелая и легкая атлетика (здесь у нас есть шансы, пусть и вернулись ни с чем с прошедшего чемпионата мира). В боксе за награду побороться может как минимум Асанов, в прыжках на батуте тоже есть на кого рассчитывать. Иван Литвинович сегодня выиграл для Беларуси неименную олимпийскую лицензию. Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно» До Игр в Токио осталось 236 дней. Белорусские атлеты могут завоевать сотню путевок на Олимпийские игры в Токио. И каждая из них – это шанс доказать, что Беларусь лучшая.