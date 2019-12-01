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Сергей Ковальчук рассказал о процедуре появления новых видов спорта в официальном реестре

01 декабря 2019 21:34
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Новости Беларуси. Эстетическая гимнастика, о которой говорит Ирина Лепарская, тоже претендует на звание олимпийского вида спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стоит задуматься на перспективу, не ограничиваться Токио. Ведь по-хорошему у нас уже должна кипеть работа по подготовке к Парижу-2024, а там много неосвоенных нами ниш. Например, брейк-данс в Беларуси еще даже не официальный вид спорта.

Ирина Лепарская: Эстетическая гимнастика, они идут туда. Девочки, возвращайтесь в художественную

Сергей Ковальчук рассказал о процедуре появления новых видов спорта в официальном реестре-1

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси: 
Есть определенный порядок проведения этой процедуры. Если у нас есть специалисты, занимающиеся этим видом спорта, то они обращаются сначала в НОК, там мы проходим определенную процедуру, затем в Минспорта. И если мы видим целесообразность, что у нас там возможен результат, то мы включаем в реестр видов спорта, которые должны присутствовать на Олимпийских играх, в том числе у нас в стране.

Сергей Ковальчук рассказал о процедуре появления новых видов спорта в официальном реестре-4

Понятная сухая инструкция, но как ее реализовать? Да и вообще как понять, перспективное направление или нет, не попробовав? Взять хотя бы пятиборье. Мы на него особо-то и не рассчитывали. А в сентябре наша Ольга Силкина завоевала сразу золото на чемпионате мира, а это – лицензия на Олимпиаду. Еще одна есть и у Анастасии Прокопенко.

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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