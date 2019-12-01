Сергей Ковальчук рассказал о процедуре появления новых видов спорта в официальном реестре

Новости Беларуси. Эстетическая гимнастика, о которой говорит Ирина Лепарская, тоже претендует на звание олимпийского вида спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стоит задуматься на перспективу, не ограничиваться Токио. Ведь по-хорошему у нас уже должна кипеть работа по подготовке к Парижу-2024, а там много неосвоенных нами ниш. Например, брейк-данс в Беларуси еще даже не официальный вид спорта.

Ирина Лепарская: Эстетическая гимнастика, они идут туда. Девочки, возвращайтесь в художественную