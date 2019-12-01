Владимир Шантарович: «Нужно серьёзно усилить методическую работу»

Новости Беларуси. Синеокая Беларусь – страна рек и озер. Потому, наверное, закономерно, что мы уверенно держимся на плаву и успешнее многих других в гребле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В академической не было равных нашей Екатерине Великой. Карстен 16 лет не сходила с пьедесталов. Она дважды олимпийская чемпионка.

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым

Победоносный экипаж братьев Богдановичей и золотой квартет Петрушенко, Абалмасов, Литвинчук, Махнев – наша гордость в гребле на байдарках и каноэ. Но это уже история. В Токио-2020, очевидно, ее вершить будут снова белорусы.