Владимир Шантарович: «Нужно серьёзно усилить методическую работу»

Новости Беларуси. Синеокая Беларусь – страна рек и озер. Потому, наверное, закономерно, что мы уверенно держимся на плаву и успешнее многих других в гребле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Синеокая Беларусь – страна рек и озер. Потому, наверное, закономерно, что мы уверенно держимся на плаву и успешнее многих других в гребле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В академической не было равных нашей Екатерине Великой. Карстен 16 лет не сходила с пьедесталов. Она дважды олимпийская чемпионка.
Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым
Победоносный экипаж братьев Богдановичей и золотой квартет Петрушенко, Абалмасов, Литвинчук, Махнев – наша гордость в гребле на байдарках и каноэ. Но это уже история. В Токио-2020, очевидно, ее вершить будут снова белорусы.
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Надеемся, конечно, на те тандемы, которые мы видели на Европейских играх. Мы видели команду эту на чемпионате мира.
Да, последние шесть лет активны женщины. Но скажу, что подходят и мужики наши. Нужно серьезно усилить методическую работу, работу с тренерами и заставить их поверить в то дело, которым они занимаются.
Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»