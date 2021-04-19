Ирина Лепарская о победах на этапе Кубка мира: мы очень рады, что смогли

Новости Беларуси. С полными чемоданами, но не только личных вещей, а еще и медалей, вернулись с этапа Кубка мира белорусские гимнастки. В Узбекистане девушки произвели мини-фурор, взяв в общей сложности 8 наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько завоевала золото в упражнении с лентой, а также две бронзы в композициях с мячом и булавами. В активе Анастасии Салос две бронзовые медали – в многоборье и упражнении с обручем. Полный комплект привезли групповички: золото в композиции с обручами и булавами, серебро в упражнении с пятью мячами, а также бронза в многоборье.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы очень рады, что смогли сами. Мы боремся пока сами с собой, смогут ли они психологически, смогут ли они показать то, на что мы их готовили. Но вот наконец-то в этот раз смогли, и сразу результат поднялся. И мы ими довольны, мы хотим хорошо уже теперь поработать, не менять программу и выйти на какую-то финишную прямую.