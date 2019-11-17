Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»

Новости Беларуси. Быть наставником очень сложно, ведь ты отвечаешь не только за себя, но и за своих подопечных. А их может быть не один или два, а несколько, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Ольга Власова ответственности не боится. И это при том, что к ее виду спорта всегда было повышенное внимание. Белорусская школа прыжков на батуте – одна из самых успешных в мире. А мы ведь помним, что нынешний соревновательный год – особенный. В Токио белорусам предстоит защищать звание олимпийских чемпионов в самом престижном виде программы – мужской одиночке.

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение» Чем живет сборная по прыжкам на батуте, какие программы готовят спортсмены? На эти и другие вопросы ответила Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте. «Все идет по плану. Мужская команда готовится достаточно серьезно»

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Все идет по плану. Мужская команда готовится достаточно серьезно. Ну а девушки наши еще не в своей форме, потому что после приобретенных травм не успевают подготовиться. К пику они подойдут только к чемпионату Европы, который пройдет в мае. «Не каждый может прыгать эти тройные сальто» Юлия Силипицкая, СТВ:

Сколько лицензий возьмете? Ольга Власова:

Если у нас на чемпионате мира будет один финалист, значит, мы можем завоевывать две мужские лицензии по этапам Кубков мира. То есть один получит на мире, второй – Рябцев Олег – может отбираться по лицензиям. Если попадут два, то все тоже самое. Но если не попадет никто, то только одна лицензия, и это будет лицензия Гончарова, потому что он уже по этапам ее завоевал. Молодежь пока не может, потому что возраст не позволяет. У нас на Олимпиаду определенный возраст, а они еще маленькие. Потому что можно прыгать сложную комбинацию, но сделать технически ужасно, плюс еще перемещения сделать на 8 с чем-то, и ничего тебе уже не светит. Здесь больше нужно смотреть, что может ребенок сделать, насколько он скоординирован, вот это важно. Потому что не каждый может прыгать эти тройные сальто. До того, как я пришла на должность главного тренера, тройные у нас прыгала только Татьяна Петреня. Вот и все. Сейчас все девочки владеют тройными сальто.

«Каждый видит, что он по своей лестнице поднимается» У мальчиков тот же Олег на протяжении четырех этапов Кубка мира обыгрывал, допустим, Гао Лео. Это тоже о многом говорит. Каждый видит, что он по своей лестнице поднимается. О Владиславе Гончарове: «Хочется, чтобы он поборолся за медаль высшей пробы» Юлия Силипицкая:

Каков потенциал у Владислава Гончарова? Ольга Власова:

Сейчас у нас чемпионат мира, но сейчас его настрой мне немножечко не совсем нравится. Хочется, чтобы он поборолся за медаль высшей пробы, скажем так. Он прыгает 179, и на тренировках мы проходим 184. Но, опять же, задачи такой не стоит, ему самому хочется – он так самоутверждается. Чуть коэффициент поднять – и он сразу: «Да, вау!». Об Анне Гончаровой: «Старается побыстрее восстановить свою ногу, то есть я вижу, что у спортсменки есть желание» Аня Гончарова сейчас травмирована: у нее порвалась трапециевидная связка. Она сейчас восстанавливается. Юлия Силипицкая:

Ну потом она же придет?

Ольга Власова:

Конечно, надеюсь, что придет. По крайней мере, речи о том, чтобы не прыгать, не было. Я вижу, как она упорно восстанавливается: она по 3-4 часа занимается различными упражнениями – с резинками, мячами. Старается побыстрее восстановить свою ногу, то есть я вижу, что у спортсменки есть желание. О Владиславе и Анне Гончаровых: когда они встречались, у них была внутренняя конкуренция Вот эта внутренняя конкуренция была тогда, когда они встречались, а когда они стали мужем и женой, эта позиция поменялась. Конкурировать уже не стали, потому что все, что зарабатывается, это уже зарабатывается в одну копилку. О внутренней конкуренции: «Вывести можем только четверых. Правила у нас такие» Юлия Силипицкая:

А что с вашей внутренней конкуренцией?