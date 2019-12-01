Камандар Маджидов: «Будем готовить ребят для высоких результатов»

Новости Беларуси. Конкуренция – действительно лучший стимул. А если так, то наши борцы к Олимпийским играм подойдут на пике формы. Бороться за право представить страну в Токио будут еще весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Возлагаем надежды, ведь в нашей копилке золота Олимпиады в этом виде спорта еще не было. А все предпосылки для этого есть, говорит Камандар Маджидов – глава федерации борьбы и олимпийский чемпион-88 в греко-римской борьбе. Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»