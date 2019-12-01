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Камандар Маджидов: «Будем готовить ребят для высоких результатов»

01 декабря 2019 21:18
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Новости Беларуси. Конкуренция – действительно лучший стимул. А если так, то наши борцы к Олимпийским играм подойдут на пике формы. Бороться за право представить страну в Токио будут еще весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Камандар Маджидов: «Будем готовить ребят для высоких результатов»-1

Возлагаем надежды, ведь в нашей копилке золота Олимпиады в этом виде спорта еще не было. А все предпосылки для этого есть, говорит Камандар Маджидов – глава федерации борьбы и олимпийский чемпион-88 в греко-римской борьбе.

Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

Камандар Маджидов: «Будем готовить ребят для высоких результатов»-4

Камандар Маджидов: «Будем готовить ребят для высоких результатов»-6

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Прекрасные созданы условия во всех регионах. Ковры, все есть. Нужно больше профессионализма и больше отдачи, будем готовить ребят для высоких результатов. Найти чемпиона в любом виде спорта – сложная задача.

# Борьба # Камандар Маджидов # Фотофакт

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