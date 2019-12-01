Ирина Лепарская: Эстетическая гимнастика, они идут туда. Девочки, возвращайтесь в художественную

Новости Беларуси. С тем, что успех во многом зависит от тренера, точно согласится Ирина Лепарская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. С тем, что успех во многом зависит от тренера, точно согласится Ирина Лепарская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Легендарный и бессменный коуч наших гимнасток на протяжении десятилетий помогает держать планку белорусской школы как одной из лучших в мире. Судите сами: в преддверии Токио-2020 в гимнастике только три страны – Беларусь, Израиль и Россия – завоевали максимальные три лицензии. Значит, сейчас можно посвятить все время подготовке к Играм.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Наши результаты показывают, что мы в тренде художественной гимнастики. Но быть лидером и наверху – это очень сложно. Никто как сама гимнастка, как ее тренер не хочет этой медали. Никто не приходит утром в зал и не уходит отсюда вечером, не думая об этой медали. Мысли только об этом.
Три спортсменки будут бороться за две лицензии – это Екатерина Галкина, Алина Горнасько и Анастасия Салос. И групповое упражнение, которое тоже завоевало право выступать на Олимпийских играх, они вошли в шестерку сильнейших и получили это право. Остальные будут добирать лицензии в течение года.
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Самое главное – сохранить тренерский штаб, чтобы в него вливалось как можно больше молодых тренеров, сохраняющих традиции наши белорусские. К нам вливаются молодые. Люба Черкашина, Марина Гончарова, Маша Лазук. Все наши чемпионки. Но все равно это не тот процент, который я жду, который должен прийти в художественную гимнастику и отдать то, чему мы их научили.
Эстетическая гимнастика. Там меньше ответственности, выше зарплата, они идут туда. Я их всех жду здесь. В этом дворце. Чтобы не растерять нашу школу, чтобы ее поднять, чтобы было, на кого это все оставить. Так что, девочки, возвращайтесь в художественную гимнастику.
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