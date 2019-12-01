Ирина Лепарская: Эстетическая гимнастика, они идут туда. Девочки, возвращайтесь в художественную

Новости Беларуси. С тем, что успех во многом зависит от тренера, точно согласится Ирина Лепарская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Легендарный и бессменный коуч наших гимнасток на протяжении десятилетий помогает держать планку белорусской школы как одной из лучших в мире. Судите сами: в преддверии Токио-2020 в гимнастике только три страны – Беларусь, Израиль и Россия – завоевали максимальные три лицензии. Значит, сейчас можно посвятить все время подготовке к Играм.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Наши результаты показывают, что мы в тренде художественной гимнастики. Но быть лидером и наверху – это очень сложно. Никто как сама гимнастка, как ее тренер не хочет этой медали. Никто не приходит утром в зал и не уходит отсюда вечером, не думая об этой медали. Мысли только об этом.

Три спортсменки будут бороться за две лицензии – это Екатерина Галкина, Алина Горнасько и Анастасия Салос. И групповое упражнение, которое тоже завоевало право выступать на Олимпийских играх, они вошли в шестерку сильнейших и получили это право. Остальные будут добирать лицензии в течение года.

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