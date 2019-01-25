Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

На чемпионате Европы, который проходит в Минске, завершились соревнования в женском одиночном катании. 25 января фигуристки представили произовльную программу, по итогам которой был разыгран комплект медалей.

Чемпионкой Европы стала 16-летняя россиянка Софья Самодурова (140,96 за проивольную программу, 213,84 – общий балл), вторую строчку заняла 16-летняя Алина Загитова (123,34 за проивольную программу, 198,34 – общий балл), а на третьей позиции оказалась 19-летняя Вивека Линдфорс из Финляндии ( 128,79 за проивольную программу, 194,40 – общий балл).

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16-летняя новая чемпионка Европы поблагодарила зрителей за поддержку, а также тренерскую команду и свою семью. Она отметила, что ей было приятно кататься в Минске. Софья сказала, что с самого утра настраивалась только на прокат, старалась кататься чисто и ей кажется, что у нее получилось. «Работа дала свои плоды».