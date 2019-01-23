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Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы

23 января 2019 07:59
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23 января в Минске начнется первый соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию.  

Турнир начнется с выступлений женщин в короткой программе.  

Накануне старта соревнований заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в Instagram напутствие к спортсменам.    

Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить» 

Татьяна Тарасова:  
Поехали... Всем удачи!  

Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы -1

Скриншот со страницы instagram.com/t.a.tarasova

Татьяна Анатольевна также поделилась фото с фавориткой турнира – олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Фигуристка уже провела тренировку на льду «Минск-Арены» и готовится выступить на ЧЕ.  

Фигурист Илья Авербух ранее отмечал, что именно Загитова является главной претенденткой на победу.  

Как встречали олимпийскую чемпионку Алину Загитову в Минске (смотрите здесь).  

За неделю до старта Татьяна Тарасова отметила, что год назад чемпионат Европы встречала Москва, а теперь белорусская столица ждет лучший европейских фигуристов сезона.  

# Фигурное катание # Татьяна Тарасова

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