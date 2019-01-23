Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы

Накануне старта соревнований заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в Instagram напутствие к спортсменам.

Турнир начнется с выступлений женщин в короткой программе.

23 января в Минске начнется первый соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Татьяна Анатольевна также поделилась фото с фавориткой турнира – олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Фигуристка уже провела тренировку на льду «Минск-Арены» и готовится выступить на ЧЕ.

Фигурист Илья Авербух ранее отмечал, что именно Загитова является главной претенденткой на победу.

Как встречали олимпийскую чемпионку Алину Загитову в Минске (смотрите здесь).

За неделю до старта Татьяна Тарасова отметила, что год назад чемпионат Европы встречала Москва, а теперь белорусская столица ждет лучший европейских фигуристов сезона.