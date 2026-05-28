В Беларуси запустили единый сайт для абитуриентов колледжей

Для абитуриентов колледжей в 2026 году начал функционировать сайт профобразование.бел, передает БЕЛТА.

На интернет-портале у абитуриентов и их родителей есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям.

Сведения на сайте аналогичны представленным в сборниках для поступающих, традиционно размещаемых на сайтах Минобразования, РИПО.

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