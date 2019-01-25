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II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года

25 января 2019 17:20
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-1

Предстоящий спортивный форум признан самым значимым континентальным проектом 2019-го. Об этом говорят результаты опроса популярного ресурса Inside the Games.

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-4

Организаторы голосования предложили читателям на выбор четыре варианта: II Европейские игры в Минске, Африканское первенство в Марокко, Панамериканские игры в Лиме и Тихоокеанские – в столице Самоа.

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-7

Почти 94 % болельщиков отдали свои голоса за спортивный форум в Беларуси.

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-10

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-12

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-14

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-16

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года-18

# Европейские игры # Фотофакт

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