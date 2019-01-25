II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящий спортивный форум признан самым значимым континентальным проектом 2019-го. Об этом говорят результаты опроса популярного ресурса Inside the Games.

Организаторы голосования предложили читателям на выбор четыре варианта: II Европейские игры в Минске, Африканское первенство в Марокко, Панамериканские игры в Лиме и Тихоокеанские – в столице Самоа.