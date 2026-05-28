Китайская инвестгруппа начнет сотрудничество с «Великим камнем» в Беларуси

«Великий камень» и китайская деловая ассоциация Global Shan Platform подписали меморандум о сотрудничестве, передает БЕЛТА.

Стороны намерены строить взаимодействие по широкому спектру направлений – содействие промышленным предприятиям Китая в ходе развития бизнеса в индустриальном парке и поиск перспективных инновационных проектов для «Великого камня», формирование деловых связей между представителями белорусского и китайского бизнеса, содействие предприятиям Беларуси в выходе на рынок КНР.

Global Shan Platform является зарубежной инвестиционной платформой для китайских предпринимателей, ее фокус направлен на расширение промышленного производства и инвестиции за рубежом в рамках инициативы «Пояс и путь».

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Фото: БЕЛТА