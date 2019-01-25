Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию Основная борьба за золото минского чемпионата Европы у женщин развернется между россиянками.

Представительницы этой страны в короткой программе показали отличные результаты – первое место у Алины Загитовой, второе – у Софии Самодуровой. Разница в баллах у девушек была небольшой – чуть больше трех пунктов. Идущей на третьем месте Алексии Паганини в произвольной программе придется ликвидировать отставание от первого места почти в 10 очков.

Ранее на «Минск-Арене» завершились выступления пар в танцах на льду. Белорусский дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – квалифицировались в произвольную программу минского чемпионата Европы. «Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске Выступление ребята однозначно могут занести себе в актив, тому подтверждение финальные баллы. 57,08 – лучшие цифры нашей пары в этом сезоне.

Тем не менее, они фактически шагнули в предпоследний вагон – из 20 лучших пар стали 19-ми. «На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ Победу в короткой программе праздновал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Изначально именно эта пара являлась фаворитом в танцах на льду, так что сенсации тут не произошло. Второе место у россиян – Александры Степановой и Ивана Букина. Замкнули подиум итальянцы – Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Габриэлла Пападакис, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):

Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира шесть или семь лет назад. Для нас это было очень важный турнир, так как мы последний год выступали по юниорам и очень хотели взять медаль. Не помню, получилось ли это у нас, но впечатления от того чемпионата остались.