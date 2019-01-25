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Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

25 января 2019 18:19
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Новости Беларуси. Главная звезда чемпионата Европы по фигурному катанию-2019 – россиянка Алина Загитова. Но ей есть, с кем соперничать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Основная борьба за золото минского чемпионата Европы у женщин развернется между россиянками.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-1

Представительницы этой страны в короткой программе показали отличные результаты – первое место у Алины Загитовой, второе – у Софии Самодуровой. Разница в баллах у девушек была небольшой – чуть больше трех пунктов. Идущей на третьем месте Алексии Паганини в произвольной программе придется ликвидировать отставание от первого места почти в 10 очков.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-4

Ранее на «Минск-Арене» завершились выступления пар в танцах на льду. Белорусский дуэт – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий – квалифицировались в произвольную программу минского чемпионата Европы.

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Выступление ребята однозначно могут занести себе в актив, тому подтверждение финальные баллы. 57,08 – лучшие цифры нашей пары в этом сезоне.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-7

Тем не менее, они фактически шагнули в предпоследний вагон – из 20 лучших пар стали 19-ми.

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Победу в короткой программе праздновал французский дуэт Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-10

Изначально именно эта пара являлась фаворитом в танцах на льду, так что сенсации тут не произошло. Второе место у россиян – Александры Степановой и Ивана Букина. Замкнули подиум итальянцы – Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-13

Габриэлла Пападакис, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):
Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира шесть или семь лет назад. Для нас это было очень важный турнир, так как мы последний год выступали по юниорам и очень хотели взять медаль. Не помню, получилось ли это у нас, но впечатления от того чемпионата остались.

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира-16

Кто победит в произвольной программе, станет известно 26 января. Выступление пар в танцах на льду начнутся в 16:25 по минскому времени.

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# Фигурное катание # Габриэла Пападакис # Гийом Сизерон # Александра Степанова # Иван Букин # Шарлен Гиньяр # Марко Фаббри # Фотофакт

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