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«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию

25 января 2019 17:00
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Новости Беларуси. На льду «Минск-Арены» 25 января в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию с произвольной программой выступают женщины. Также в этот день в борьбу за медали вступили танцевальные пары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как сложился этот день для наших фигуристов – в материале корреспондент Екатерины Жиляниной.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-1

Перфоманс на льду сегодня стартовал с ритмичных танцев. На экваторе турнира в борьбу вступили танцевальные пары. Особенно приятно то, что белорусам в этом виде есть за кого поболеть.

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За белорусскую пару на трибунах болели. Но особенность этого вида спорта в том, что он завораживает вне зависимости от результата и национальности спортсменов.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-4

Кто бы ни был на льду – это прежде всего зрелище. В Минске такого еще не видели. Мягкие игрушки летят на лед к ногам любимцев европейской публики.

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Пока фигуристы соревнуются на льду, болельщики раскупают плюшевые трофеи и охотятся за автографами. Это тоже атрибут спортивного шоу. Три белорусские девчонки и сами неплохо стоят на коньках. Но сегодня их победа – очередной росчерк знаменитых фигуристов.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-7

Автографы собираем самых лучших. Я больше всего хочу посмотреть на Алину Загитову. Потому что она прыгучая. Если плохо выступит – не расстраивается и идет дальше.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-10

Я больше всего хочу автографы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Но они вчера не дали автограф, потому что заняли… Ну, они расстроились немного.

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Алина Загитова лидирует после короткой программы. У мужчин и танцевальных пар интрига разрешится 26 января. Своими результатами, скажем честно, довольны здесь не все. Взять, к примеру, нашего Яшу Зенько: в короткой программе он потерял концентрацию и показал далеко не лучший результат.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-13

Но зато качество льда и организация турнира получают комплименты каждый день. Удивительно – именно такой ответ чаще всего слышат журналисты от иностранцев. Такова оценка работы организаторов и гостеприимства белорусских болельщиков.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-16

Атмосфера на самом деле потрясающая. В Минске проходит чемпионат – это здорово, потому что фигурное катание как вид спорта, оно уникально. Например, это единственный вид спорта, у которого показательные выступления входят в олимпийский вид. Здорово, что у белорусов есть такая возможность.

«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию-19

Развязки остается ждать недолго: уже 27 января попрощаемся с топ-турниром.

# Фигурное катание # Фотофакт

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