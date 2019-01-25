«Атмосфера потрясающая»: рассказываем, как прошёл третий соревновательный день ЧЕ по фигурному катанию

Новости Беларуси. На льду «Минск-Арены» 25 января в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию с произвольной программой выступают женщины. Также в этот день в борьбу за медали вступили танцевальные пары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой Как сложился этот день для наших фигуристов – в материале корреспондент Екатерины Жиляниной.

Перфоманс на льду сегодня стартовал с ритмичных танцев. На экваторе турнира в борьбу вступили танцевальные пары. Особенно приятно то, что белорусам в этом виде есть за кого поболеть. «На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ За белорусскую пару на трибунах болели. Но особенность этого вида спорта в том, что он завораживает вне зависимости от результата и национальности спортсменов.

Кто бы ни был на льду – это прежде всего зрелище. В Минске такого еще не видели. Мягкие игрушки летят на лед к ногам любимцев европейской публики. Болельщики о ЧЕ в Минске: «Мечтали давно сходить. Болеем ещё со времен Советского Союза» Пока фигуристы соревнуются на льду, болельщики раскупают плюшевые трофеи и охотятся за автографами. Это тоже атрибут спортивного шоу. Три белорусские девчонки и сами неплохо стоят на коньках. Но сегодня их победа – очередной росчерк знаменитых фигуристов.

Автографы собираем самых лучших. Я больше всего хочу посмотреть на Алину Загитову. Потому что она прыгучая. Если плохо выступит – не расстраивается и идет дальше.

Я больше всего хочу автографы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Но они вчера не дали автограф, потому что заняли… Ну, они расстроились немного. Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые Алина Загитова лидирует после короткой программы. У мужчин и танцевальных пар интрига разрешится 26 января. Своими результатами, скажем честно, довольны здесь не все. Взять, к примеру, нашего Яшу Зенько: в короткой программе он потерял концентрацию и показал далеко не лучший результат.

Но зато качество льда и организация турнира получают комплименты каждый день. Удивительно – именно такой ответ чаще всего слышат журналисты от иностранцев. Такова оценка работы организаторов и гостеприимства белорусских болельщиков.

Атмосфера на самом деле потрясающая. В Минске проходит чемпионат – это здорово, потому что фигурное катание как вид спорта, оно уникально. Например, это единственный вид спорта, у которого показательные выступления входят в олимпийский вид. Здорово, что у белорусов есть такая возможность.